House of the Dragon 2, il trailer arriva domani! L'annuncio nei nuovi poster!

Mancano pochi mesi all'esordio della seconda stagione di House of the Dragon, per cui la domanda sorge spontanea: quando potremo finalmente vedere un primo trailer dei nuovi episodi? La risposta è rimasta un mistero fino a pochi minuti fa, quando un post Instagram della produzione ha acceso gli animi dei fan.

In vista dell'arrivo della nuova stagione della serie che potrebbe spingerci a odiare Alicent secondo Olivia Cooke, HBO ha infatti diffuso tramite i propri profili social i nuovi character poster dei protagonisti dello show: dalla già citata Alicent a Rhaeyra, passando per Daemon e per i rispettivi pargoli, i poster non hanno dimenticato proprio nessuno... Neanche un annuncio che non poteva passare inosservato!

"Domani. Tutti dovranno scegliere" si legge nella caption del post: una frase sibillina il cui significato (non crediamo ci sia il rischio di cadere in errore) dovrebbe essere difficilmente equivocabile... Il trailer, insomma, dovrebbe essere in dirittura d'arrivo! Vedremo se domani la cosa verrà confermata, ma il nostro consiglio è ovviamente quello di tenere d'occhio social e YouTube: difficile che HBO ci abbia allertato per nulla! Il momento di scegliere da che parte stare, insomma, si avvicina: a tal proposito, ecco cosa aspettarci in vista del finale di House of the Dragon.