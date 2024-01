House of the Dragon 2 uscirà ad agosto? Matt Smith sembra confermare

Questo 2024 si torna a Westeros! Il nuovo anno porta con sé la promessa di poter tornare a seguire le avventure (e gli spargimenti di sangue) della famiglia Targaryen nella seconda stagione di House of the Dragon, ma sulla data d'uscita di questi nuovi episodi abbiamo a disposizione finora solo indicazioni relativamente vaghe.

Il teaser della seconda stagione di House of the Dragon, certo, ci ha svelato che bisognerà attendere l'estate per tornare ad immergerci nel mondo ideato da George R.R. Martin: il giorno in cui la serie arriverà su HBO (e, da noi, in esclusiva su Sky e NOW) è però ancora avvolto nel mistero, anche se proprio in queste ore Matt Smith potrebbe averci fornito un'indicazione in più.

"Ad agosto, penso, quest'estate" sono le parole con cui l'attore di Daemon Targaryen ha risposto a chi gli chiedeva lumi sul mese in cui la serie dovrebbe fare il suo esordio. Smith ha poi proseguito: "Sì, quest'estate. Io non ho ancora visto nulla, ma abbiamo completato i lavori l'anno scorso".

L'appuntamento resta dunque per l'estate del 2024, ma almeno abbiamo potuto finalmente restringere il campo a un mese preciso: vedremo se le parole di Smith si riveleranno affidabili o meno! Olivia Cooke, intanto, ci ha promesso che odieremo la sua Alicent Hightower.