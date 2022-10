House of the Dragon, le 5 migliori scene del Viserys di Paddy Considine

Se House of the Dragon sta riaccendendo nei fan la passione ormai sopita per il mondo di Game of Thrones è anche e soprattutto grazie a dei personaggi meravigliosamente scritti e altrettanto magistralmente interpretati: tra un Daemon, una Rhaenyra e un'Alicent spicca però soprattutto il totemico Viserys Targaryen di Paddy Considine.

Elogiato persino dallo stesso George R.R. Martin, Considine è riuscito a regalarci uno dei personaggi migliori dell'intero universo di Game of Thrones, dominando letteralmente la scena in alcune sequenze che, a poco più di una settimana dall'addio al suo personaggio, vogliamo riportare qui come omaggio al suo percorso.

Ci viene in mente, ad esempio, il momento del "parto cesareo" di Aemma, con Viserys chiamato a decidere tra la vita dell'amata consorte e quella del nascituro (sappiamo tutti poi com'è andata); meravigliosamente toccante è inoltre anche la scena in cui il re spiega alla giovane Alicent l'importanza della Valyria pre-catastrofe.

Molto significativo è anche il tentativo di riconciliazione con Daemon, durante il funerale di Laena: una sequenza che mette molto bene in mostra il Viserys attaccato visceralmente ai legami familiari, al di là anche delle stesse logiche di potere. Proprio questo lato del carattere del re Targaryen tornerà a farsi notare con prepotenza durante le due scene che compongono il vero e proprio canto del cigno del personaggio di Considine, entrambe presenti nell'ottavo episodio, vale a dire la sequenza dell'ultima volta sul trono e quella dell'ultima, illusoria cena con la famiglia al completo.

Selezionare queste scene non è stato un compito facile, tanti sono i momenti, anche silenziosi e poco appariscenti, che ci hanno fatto amare il padre di Rhaenyra. E voi, inserireste altre scene nella vostra personale top 5? Diteci la vostra nei commenti!