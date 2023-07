House of the Dragon: nuovi aggiornamenti sulla data d'uscita della Stagione 2

Lo sciopero degli sceneggiatori della Writer's Guild of America (WGA) ha afflitto numerosi produzioni televisive e cinematografiche negli ultimi mesi, con Prime Video già corsa ai ripari con il rinvio di Citadel 2, ad esempio. Tuttavia, pare che la HBO riuscirà a mantenere inalterata la data d'uscita della Stagione 2 di House of the Dragon.

La seconda stagione di House of the Dragon, a quanto emerge da un nuovo aggiornamento, non subirà ritardi a causa dello sciopero della WGA, dato che le sceneggiature della serie erano già state completate e tutto sembra procedere in linea con i tempi prefissati. I fan si sono chiesti se lo sciopero della WGA avrebbe avuto ripercussioni sulla data di uscita della serie, se fosse stato necessario ricorrere a un ADR aggiuntivo o a qualcosa di diverso come l'improvvisazione (tutti campi in cui non si può intervenire in post-produzione proprio per lo sciopero della WGA).

Ma sembra che la serie manterrà la data di uscita prevista. Secondo un nuovo resoconto di Variety, la seconda stagione di House of the Dragon è ancora in programma per l'estate del 2024, come anticipato da George Martin qualche settimana fa.

"Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono iniziate l'11 aprile e proseguiranno a Londra e in Galles", aveva rivelato in precedenza il creatore del franchise George R.R. Martin. "Le sceneggiature degli otto episodi della seconda stagione sono state tutte completate mesi fa, molto prima dell'inizio dello sciopero. Ogni episodio è stato sottoposto a quattro o cinque stesure e a numerose revisioni, per rispondere alle note della HBO, alle mie note, ai problemi di budget, ecc. Non ci saranno altre revisioni. Gli sceneggiatori hanno fatto il loro lavoro; il resto è nelle mani dei registi, del cast e della troupe... e naturalmente dei draghi".

"Sono entusiasta di riprendere da dove avevamo lasciato", ha dichiarato lo showrunner Ryan Condal in una recente intervista. "Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, come ha fatto anche George [R.R. Martin], come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casa che si sta distruggendo al suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succede ora che Viserys non c'è più e non tiene più sotto controllo le cose".