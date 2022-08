House of the Dragon: l'albero genealogico dei Targaryen spiegato

La serie prequel di GoT è arrivata e sta riportando milioni di fan nel mondo creato da George R.R. Martin. Il secondo episodio di House of the Dragon è andato in onda domenica e il numero dei personaggi mostrati è iniziato a crescere, con i vari gradi di parentela che potrebbero aver mandato un pò in confusione gli spettatori.

Cerchiamo quindi di schiarirci un po le idee e di dare una sguardo più ravvicinato all'albero genealogico dei Targaryen, protagonisti della serie e che comprende i personaggi principali di House of the Dragon (la famiglia di Re Viserys I Targaryen).

Aegon "The Conqueror" Targaryen: Aegon è molto importante nella storia di Game of Thrones: diede inizio alla stirpe reale sul Trono di Spade, conquistò i Sette Regni e li unì sotto il dominio dei Targaryen. Inoltre, sposò le sue sorelle Rhaenys e Visenya, dando inizio alla tradizione del matrimonio tra i membri della famiglia.

Jaehaerys I e Alysanne Targaryen: i due ignorarono i loro matrimoni combinati e scapparono insieme, sposandosi in segreto. Il loro matrimonio irritò le fazioni del regno, divise i Targaryen e costrinse Jaehaerys a mettere in pericolo la sua successione per aspettare che sua sorella diventasse abbastanza grande da potersi sposare pubblicamente.

Aemon e Baelon Targaryen: figli di Jaehaerys I e Alysanne. Aemon e Baelon nacquero nell'età d'oro del dominio dei Targaryen; Aemon sposò Jocelyn Baratheon, mentre Baelon sposò la loro sorella, Alyssa. Aemon (il figlio maggiore) morì prima di suo padre Jaehaerys, passando il diritto di successione al giovane Baelon. Tuttavia, anche Baelon morì prima di suo padre, segnando la prima grande interruzione nella linea di successione dei Targaryen, che portò Jaehaerys a dover scegliere il proprio successore.

House of the Dragon è proprio costruito su questa linea di successione interrotta. Aemon era il figlio maggiore, quindi la sua primogenita (la principessa Rhaenys) sarebbe dovuta salire sul Trono di Spade. Tuttavia, poiché donna, Rhaenys non prese mai il potere e la corte trasferì la corona al figlio primogenito di Baelon, Viserys I (Paddy Considine). Questa decisione di cambiare la linea di successione sarà la prima crepa che alla fine spezzerà la dinastia Targaryen. Ma come rivelato già nei primi episodi di House of the Dragon, la storia dei Targaryen ama ripetersi: re Viserys non sarà in grado di avere un figlio maschio prima della morte di sua moglie Aemma Arryn e sarà costretto a nominare sua figlia Rhaenyra (Milly Alcock) come prossima regnante.

In attesa dei nuovi episodi, vi ricordiamo che House of the Dragon 1x02 ha fatto registrare un aumento del pubblico su HBO Max.