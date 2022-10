House of the Dragon, Alicent e i Verdi tramano per rubare il trono nelle nuove immagini

HBO ha diffuso numerose nuove immagini ufficiali del penultimo episodio di House of the Dragon, intitolato "Il Consiglio Verde" in riferimento alla fazione di Casa Targaryen e ai suoi lealisti che sostengono l'ascesa di Aegon a Re. Siamo ormai alle battute finali di questa prima stagione del prequel di Game of Thrones, a due episodi dalla fine.

Le nuove immagini di House of the Dragon rivelano il Consiglio dei Verdi dell'episodio, che si riunisce dopo la morte del Re. È qui che Alicent annuncia la sua intenzione di insediare Aegon sul Trono di Spade, con Lord Beesbury che sembra essere l'unico presente a chiamare i piani dei Verdi per quello che sono: tradimento. Un'altra immagine rivela una scena interessante mentre Alicent si trova davanti al cadavere avvolto del Re.

Nel libro, Alicent ha nascosto la morte del Re per un'intera settimana per dare ai Verdi un vantaggio nell'assicurarsi il seggio di Aegon sul Trono di Spade. In questo lasso di tempo, Alicent proibì ai settoni e alle sorelle silenziose di imbalsamare il corpo del Re, che iniziò naturalmente a decomporsi.

Da notare che Rhaenyra o Daemon non sono presenti in nessuna delle immagini dell'episodio 9. Probabilmente i due sono già tornati a Roccia del Drago e non riceveranno la notizia della morte del Re fino all'annuncio ufficiale. Nel complesso, le immagini dell'episodio 9 di House of the Dragon sembrano mostrare la calma prima della tempesta, anche se gli eventi che si verificheranno saranno cruciali per dare forma alla Danza dei Draghi, ponendo potenzialmente le basi per un finale di stagione infuocato.

Fire & Blood, il libro da cui è tratto House of the Dragon, descrive una guerra civile Targaryen nota come Danza dei Draghi, che contrappone Rhaenyra ad Aegon per il controllo del trono. Se House of the Dragon continuerà a seguire lo schema, vedremo l'inizio di quella guerra molto presto.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.