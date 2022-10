House of the Dragon: Alicent è una villain? Olivia Cooke non è d'accordo

La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa con il decimo episodio, rilasciato domenica notte scorsa e che potete recuperare su Sky e NOW. A differenza della puntata precedente, in "The Black Queen" non vediamo mai Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke, che nella sua ultima intervista ha parlato dello show HBO.

Riguardo alla scelta presa dalla principessa Rhaenys nel finale del nono episodio, l'attrice ha dichiarato: "Penso che alla fine abbia riconosciuto una madre che cerca di proteggere i suoi figli, che è esattamente ciò che farebbe Rhaenys. Non può portare un peso simile sulla coscienza. E alla fine, la scelta di uccidere i Verdi dovrebbe essere lasciata a Rhaenyra o a Daemon".

Parlando invece del suo personaggio, visto da molti come una villain, Cooke ha spiegato: "Non l'ho mai interpretata come una villain. So che prende decisioni moralmente discutibili e che le sue reazioni possono essere piuttosto rozze, per non dire altro. Ma devo credere in quello che fa per interpretarla con assoluta onestà e verità. Credo che a volte il discorso su Internet venga trattato un po' troppo in bianco e nero. Ho letto un tweet che penso riassuma molto bene la questione: non parliamo di chi è il buono e di chi è il cattivo, ma di chi è il tuo criminale di guerra preferito".

