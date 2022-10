House of the Dragon: già annunciata l'edizione home-video, scoprite la data d'uscita!

Warner Bros Discovery e HBO evidentemente vogliono cavalcare il più possibile il grande successo di House of the Dragon, dato che a poche ore dalla conclusione della prima stagione è già stata annunciata la data d'uscita per la versione home-video del prequel di Game of Thrones.

House of the Dragon: La prima stagione completa, infatti, sarà disponibile in home video a partire dal 14 febbraio 2023 per Warner Bros. Home Entertainment, con tutti i dieci episodi della prima stagione della serie HBO riuniti in uno splendido cofanetto, e accompagnati da un'ora di contenuti speciali e due inedite featurette: l'edizione è già preordinabili sui maggiori siti di e-commerce a partire da oggi, mercoledì 26 ottobre.

Per quanto riguarda i formati e le edizioni, House of the Dragon: La prima stagione completa sarà disponibile in edizione Limited Collectable Steelbook 4K Ultra HD al prezzo consigliato di €69,99, in Steelbook 4K Ultra HD al prezzo consigliato di €59,99, nella Standard Edition 4K Ultra HD al prezzo consigliato di €49,99; in Blu-ray al prezzo consigliato di €39,99 e in DVD al costo di €29,99. Qui sotto, l'elenco di tutti i contenuti speciali:

Welcome to Westeros (Exclusive to 4K UHD, Blu-ray and DVD)

Returning to the Seven Kingdoms (Exclusive to 4K UHD, Blu-ray and DVD)

A New Reign

Returning to Westeros

Before the Dance: An Illustrated History with George R.R. Martin

Height of an Empire

Noble Houses

Familiar Places

Introducing the Characters

Basata su "Fire & Blood" di George R.R. Martin, la storia è ambientata 200 anni prima degli eventi de "Il Trono di Spade" e racconta la storia di Casa Targaryen. Nel cast Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

Per altre letture scoprite i primi dettagli su House of the Dragon 2, le cui riprese partiranno nella prima parte del 2023.