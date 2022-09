House of the Dragon: l'anteprima dell'episodio 7 anticipa la morte di un personaggio?

L'episodio 6 di House of the Dragon ha lasciato gli spettatori sconvolti dopo che alcuni personaggi chiave sono stati brutalmente giustiziati in vari modi. Tuttavia, il bilancio delle vittime di questo spinoff di Game of Thrones potrebbe non fermarsi qui, perché il promo dell'episodio 7 anticipa probabilmente la morte di un personaggio importante.

Nell'ultimo episodio di House of the Dragon, Lady Laena Velaryon, moglie di Dameon Targaryen, è morta ordinando al suo drago, Vhagar, di bruciarla, invece di morire successivamente per le complicazioni del parto. Il trailer dell'episodio 7 di House of the Dragon sembra ambientare l'episodio al funerale di Laena dove in una riunione delle famiglie Targaryen e Velaryon le tensioni (ovviamente) sfoceranno ancora nella violenza.

Ma mentre il trailer di House of the Dragon Episode 7 chiarisce che Rhaenyra e Alicent avranno sicuramente di che discutere, in un attimo possiamo notare che il fratello di Laena, Laenor, sembra brandire una spada (e schivarne una) in quello che sembra essere un duello per la sua vita.

La morte di Laena avrà scosso sicuramente Laenor nel profondo, visto che lui e la sorella sembravano molto legati. Laenor ha anche dei grossi rancori che reprime costantemente e che potrebbero esplodere in diverse direzioni: Ser Criston Cole ha ucciso la sua amante e Laenor potrebbe finalmente volersi vendicare; il caso della scomparsa del drago di Laena, Vhagar, sarà probabilmente la miccia necessaria a far esplodere la sua rabbia e Laenor è disposto a uccidere chiunque ne sia responsabile.

Per scoprire come andranno le cose dunque, non ci resta che attendere l'episodio 7 di House of the Dragon che come sempre andrà in onda alle ore 03.00 italiane su Sky Atlantic, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre, nella sua versione sottotitolata in lingua originale.

House of the Dragon è disponibile su Sky e in streaming su NOW.