House of the Dragon: l'anteprima dell'ottavo episodio anticipa la morte di un personaggio?

Il settimo episodio dello show HBO, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di House of the Dragon 1x07, è stato rilasciato qualche ora fa ed è disponibile su Sky e NOW. La guerra è ormai alle porte e l'anteprima dell'ottavo episodio ci ricorda che nessun personaggio a Westeros è mai completamente al sicuro.

Attenzione. Possibili SPOILER su House of the Dragon.



Nel trailer della prossima puntata vediamo Otto Hightower sedere sul Trono di Spade, in qualità di portavoce di Re Viserys mentre è via, mentre Rhaenys siede sul trono a Driftmark. Una voce fuori campo ci rivela invece che Lord Corlys Velaryon, il Serpente di Mare, ha riportato una "grave ferita" durante la battaglia nelle Stepstones.

Nell'anteprima Lord Corlys non viene mai mostrato ferito, così come nel settimo episodio. Che sia un temibile indizio? L'episodio della prossima settimana chiarirà sicuramente ogni dubbio, ma nel frattempo possiamo fare affidamento su Fire & Blood, l'opera originale di George R.R. Martin che è alla base della serie.

Nel libro, Corlys non muore in questo momento specifico. Infatti, il Serpente di Mare rimane in giro durante l'intera guerra della Danza dei Draghi e ha quindi ancora molte storie da raccontare. Una sua prematura scomparsa sarebbe quindi un enorme sorpresa.

In attesa della prossima puntata, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla timeline degli eventi di House of the Dragon.