House of the Dragon, arrivano indizi su un nuovo attore per lo spin-off di Game of Thrones

Continuano le riprese di House of the Dragon, l'atteso spin-off di Game of Thrones, e sul web iniziano a spuntare delle voci su una possibile nuova aggiunta al cast...

Secondo alcuni utenti del web, la star di Outlander e Lo Hobbit Graham McTavish si sarebbe unito al cast di House of the Dragon.

A farlo pensare sarebbero state delle foto (presumibilmente) dal set della serie HBO in cui compare proprio l'interprete di Dwalin e Dougal MacKenzie condivise su reddit, e a dare adito a tale ipotesi vi sarebbe anche un recente post dell'attore che elogia le bellezze della Cornovaglia (dove stanno girando lo show), facendo sapere di esservi tornato.

Al momento non è chiaro se Graham McTavish stia davvero passando dalle Highland a Westeros, ma questo non ha impedito agli internauti di elaborare teorie su quale personaggio potrebbe eventualmente interpretare nella serie prequel di Game of Thrones: il più gettonato sembra essere infatti Harrold Westerling, il Lord Commander of della Kingsguard al servizio dei Targaryen, mentre altri hanno suggerito nomi come Lyonel Strong, Cregan Stark e Borros Baratheon.

Staremo a vedere se McTavish verrà formalmente annunciato come parte della serie. Nel frattempo, a questo link trovate un utile recap di tutto ciò che sappiamo finora di House of the Dragon.