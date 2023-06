House of the Dragon, l'attore di Viserys sconvolto dalle critiche: 'Perché odiarlo?

House of the Dragon - serie TV targata HBO e spin-off di Game of Thrones - ha riscosso immediatamente un enorme successo, nonostante le critiche per il carattere dei personaggi; eppure non tutti sono d'accordo: Paddy Considine, per esempio, crede che il Re Viserys da lui interpretato abbia ben pochi difetti.

"Sono rimasto scioccato" ha dichiarato l'attore, "perché nel primo episodio o giù di lì le persone erano unanimi nell'odiarlo. No, non riuscivo a capirlo. Perché disprezzarlo? Non credo che i fan fossero abituati a un personaggio del genere all'interno del mondo narrativo, in fondo si tratta di un re che non è corrotto né dal potere né dal diritto. Immagino sia stato difficile collocarlo: non era particolarmente archetipico, né tanto meno quello che si aspettavano sulla base dei romanzi". Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: chi è Paddy Considine di House of the Dragon?

La prima stagione della serie, andata in onda dal 29 agosto 2022 al 31 ottobre 2022 in Italia, ha raccontato la storia di Viserys I Targaryen (quinto re dei Sette Regni), della principessa Rhaenyra e di tutti gli altri membri ruotanti intorno alla Casa Targaryen. Nello stesso hanno ha conseguito un Golden Globe come miglior serie drammatica e una candidatura per la miglior attrice nella stessa categoria (Emma D'Arcy, interprete di Rhaenyra), a cui si aggiunge il primato come più vasta audience per il debutto di una serie televisiva.

Per assistere ai nuovi episodi dovremo attendere l'estate 2024, nonostante la data d'uscita non sia ancora ufficiale. In ogni caso, non tutti sembrano trepidanti d'attesa: Peter Dinklage non ha ancora visto House of the Dragon.