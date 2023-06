House of the Dragon, l'attrice di Alicent sulle critiche al personaggio: 'Va bene così'

In una recente intervista, Olivia Cooke di House of the Dragon ha parlato di tutte le accuse verso il suo personaggio (Alicent Hightower) e delle sue reazioni al riguardo; a quanto pare, l'attrice ha imparato ad accettarle fino a sviluppare una vera "pelle da rinoceronte".

"Se non ti è piaciuto il mio personaggio... be', va benissimo così" ha dichiarato Cooke. "Non devo necessariamente interpretare personaggi che piacciono a tutti. È un po' come la bellezza di quel che facciamo: ognuno esprime le proprie emozioni in modo personale. Sono pienamente consapevole che Alicent è un po' come Marmite", ossia una crema spalmabile al gusto di umami. In un'altra occasione, Olivia Cooke ha svelato la scena di House of the Dragon più difficile da girare.

"Mi è successo proprio ieri sera, al pub" ha aggiunto. "Una donna è venuta da me e mi ha detto: 'Sei la ragazza in House of the Dragon! Sai, il tuo personaggio è una vera pu**ana'. Al che, mi limito a dire: 'Ohhhh. Okay, grazie e buona notte!'". Di certo, l'attrice non risente di accuse del genere: "Sto imparando ad avere una pelle di rinoceronte, diciamo, quindi non la prendo mai sul personale. Sono consapevole che il mio personaggio non sia l'eroina della serie. Ho accettato il mio ruolo pur sapendo che ha una personalità molto imperfetta, con tutte le mille, sfaccettate complessità che ne derivano".

La data d'uscita dei nuovi episodi è ancora ignota, ma la finestra d'uscita coincide probabilmente col 2024. Senza contare gli effetti degli ultimi eventi di cronaca: al riguardo, George Martin ha svelato le ripercussioni dello sciopero su House of the Dragon.