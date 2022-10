House of the Dragon, gli autori: 'Ecco quando inizieranno le riprese della Stagione 2'

Ora che la prima stagione di House of the Dragon si è ufficialmente conclusa (in Italia l'ultimo episodio doppiato esordirà stasera su Sky e Now), gli sceneggiatori dello show targato HBO hanno cominciato a fornire qualche dettaglio sulla seconda stagione. Prima di tutto, hanno provato a sbilanciarsi sulla data d'inizio riprese dei nuovi episodi.

Mentre non si conosce ancora la data di uscita della seconda stagione, lo showrunner Ryan Condal ha confermato la data di inizio delle riprese per la prossima mandata di episodi. HBO ha rinnovato House of the Dragon quasi immediatamente dopo il debutto dei primi episodi sulla rete, anche per questo motivo le riprese della prossima stagione inizieranno immediatamente.

Ryan Condal ha confermato infatti a Variety che le riprese della seconda stagione di House of the Dragon inizieranno all'inizio del 2023. Prima che i fan inizino a immaginare il ritorno di House of the Dragon sulla HBO l'anno prossimo, Condal ha detto che una data d'uscita "deve ancora essere stabilita". Condal è rimasto l'unico showrunner di House of the Dragon dopo che il co-creatore e produttore esecutivo Miguel Sapochnik ha annunciato la sua uscita di scena dopo la prima stagione.

Lo scorso settembre la HBO ha annunciato il rinnovo della seconda stagione di House of the Dragon. La serie di successo ha debuttato domenica 21 agosto e ha stabilito il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale, raccogliendo oltre 20 milioni di spettatori sulla televisione via cavo, on demand e su HBO Max negli Stati Uniti, secondo Nielsen. House of the Dragon è basata sul romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin e si svolge 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, concentrandosi sulla Casa Targaryen.

Condal ha anche ammesso di voler realizzare una seconda stagione di House of the Dragon al livello delle stagioni centrali di Game of Thrones.

"Per quanto riguarda le stagioni che stiamo scrivendo, comunque, il ritmo ricorderà molto quello di una stagione centrale, tipo le stagioni dalla 3 alla 6 di Game of Thrones, in termini di respiro e personaggi".

Se parliamo invece della concorrenza, le riprese de Gli Anelli del Potere 2 sono già iniziate.