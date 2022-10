House of the Dragon, autori stufi delle polemiche su Daemon: Spiegateci voi il personaggio

Dopo aver parlato del potere dei draghi Targaryen, lo showrunner e co-creatore di House of the Dragon Ryan Condal ha finalmente risposto a quelle schiere di fan che dopo la messa in onda del finale della prima stagione della serie hanno reagito polemizzando contro le azioni di Daemon.

Per molti appassionati, infatti, il Daemon Targaryen di Matt Smith visto in House of the Dragon è troppo diverso da quello di 'Fire and Blood', il romanzo di George R.R. Martin che ha ispirato la serie, e ad alcuni non è proprio andata giù la scena, vista nell'ultima puntata della prima stagione, nella quale il personaggio afferra per il collo e soffoca violentemente sua moglie/nipote Rhaenyra quando lei gli riferisce la profezia del 'principe che era stato promesso' di re Viserys, poche ore dopo aver dato alla luce il loro bambino nato morto.

Molti però si sono evidentemente dimenticati che lo stesso Martin ha fatto parte del team creativo della serie HBO, nella quale è accreditato come co-creatore, e infatti Condal ha risposto piccato a questa ennesima polemica: "Sì, per favore, venite voi a spiegare a me e George chi è Daemon come personaggio" ha risposto sarcasticamente Condal a EW quando gli è stato chiesto della reazione dei fan alla scena tra Daemon e Rhaenyra. "Voglio dire... stiamo parlando di qualcuno che poche puntate prima ha ucciso sua moglie. Abbiamo visto Daemon fare cose molto discutibili per tutta la stagione, ma evidentemente è interpretato in modo troppo incredibile da un attore che trasuda troppo carisma: Daemon è un personaggio divertente, affascinante e pericoloso, proprio come altri fantastici personaggi di Game of Thrones, come ad esempio Bronn [Jerome Flynn, ndr] e Jamie [Nikolaj Coster-Waldau, ndr] o la vipera rossa [Pedro Pascal, ndr]. Siamo attratti da personaggi così, ma ciò non significa che siano degli eroi irreprensibili: sono in grado di fare cose davvero discutibili".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti vi ricordiamo la data di uscita dell home video di House of the Dragon, al momento disponibile in esclusiva su SKY e NOW.