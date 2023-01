House of the Dragon batte Gli Anelli del Potere: è lo show più piratato del 2022!

House of the Dragon si è tolta un bel po' di soddisfazioni nel corso di questo suo primo anno di vita: il 2022 ha visto la serie HBO risanare il rapporto tra i fan ancora delusi dal finale di Game of Thrones e il mondo ideato da George R.R. Martin, ma talvolta, si sa, l'amore viene espresso anche in maniera non proprio convenzionale.

Non tutti i fan hanno infatti usufruito dello show per cui Emma D'Arcy pensava di esser stata scartata tramite HBO o, alle nostre latitudini, Sky o NOW: la pirateria è una via che in molti ancora preferiscono agli onnipresenti servizi streaming, e House of the Dragon sembra proprio averla fatta da padrona anche in tal senso.

La serie con Olivia Cooke e Paddy Considine è infatti risultata essere la più piratata del 2022 secondo le stime riportate da TorrentFreak: un primato che porta ancora una volta House of the Dragon a primeggiare sulla diretta rivale, quella Gli Anelli del Potere che guarda alla famiglia Targaryen dal basso in compagnia della stessa Game of Thrones e di show come The Boys, Moon Knight, Stranger Things, Obi-Wan Kenobi, She-Hulk e tante altre ancora.

Un trionfo che sembra non aver fine, dunque: ma siamo proprio sicuri che in questo caso sia un bene? Pirateria a parte, comunque, Ewan Mitchell ha parlato del metodo utilizzato per interpretare Aemond Targaryen.