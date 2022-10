House of the Dragon batte di pochissimo Jeffrey Dahmer: Netflix impensierisce HBO

Un dato importante per misurare l'incredibile successo della serie tv su Jeffrey Dahmer ci viene offerto dalla nuova classifica settimanale per gli spettacoli televisivi più richiesti dal pubblico, vinta ancora una volta da House of the Dragon.

Come potete vedere dal grafico in calce all'articolo, però, la serie tv prequel di Game of Thrones non ha esattamente schiacciato i risultati ottenuti dal biopic sul serial killer di Milwaukee, dato che al punteggio di 52,8 di House of the Dragon la serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story ha risposto con un ottimo 50,2, che gli garantisce di slancio il secondo posto.

Se la popolarità del mondo fantasy creato da George RR Martin e portato in vita da HBO appare inscalfibile, però, a rendere ancora più impressionante i numeri di Dahmer è il fatto che la domanda per la serie Netflix ha superato senza fatica alcuni dei più grandi franchise in circolazione, come Star Wars, Marvel e Il Signore degli Anelli: la classifica infatti include Andor al terzo posto con un punteggio di 33,9, She-Hulk: Attorney at Law al quarto posto con 31,6, e Gli anelli del potere in chiusura di top5 con 29,3. Da segnalare anche un'altra popolarissima serie del momento (nonché l'unico show animato in classifica tra le offerte dei principali streamer) ovvero Cyberpunk: Edgerunners, appena fuori dalla top5 con un punteggio del 29,2.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.