House of the Dragon batte il record di Game of Thrones: ecco come

L'episodio 6 di House of the Dragon intitolato The Princess and the Queen ha battuto un sorprendente record di Game of Thrones nei suoi primi cinque minuti di messa in onda, permettendo al pubblico di vedere una scena realizzata con sole due differenti riprese.

Stiamo parlando della nascita del terzo figlio di Rhaenyra e dalla conseguente richiesta di Alicent che ha costretto l'erede al Trono di Spade a camminare fino alle sue stanze per poterle mostrare il nascituro, pochi attimi dopo il dolorosissimo parto. Questa scena è la ripresa più lunga nella storia del franchise di Game of Thrones e pur essendo durata all'incirca cinque minuti, è stata realizzata con sole due riprese differenti, cosa rarissima questa nelle serie tv al giorno d'oggi.

Proprio questo comportamento di Alicent, insieme a molti altri visti nel corso dell'episodio, ha diviso il pubblico di House of the Dragon. Alcuni infatti si sono trovati a giustificare l'atteggiamento della Regina, tradita con i fatti e con le parole da quella che un tempo era la sua più cara amica altri invece, l'hanno accusata di gratuita malvagità visto proprio il trattamento riservato a Rhaenyra.

L'episodio 7 di House of the Dragon ci mostrerà sicuramente di più su quella che ormai è una guerra aperta tra le due donne, mentre il Re Viserys ormai appare sempre più malato e isolato. La Danza dei Draghi sta per iniziare. Chi avrà la meglio?