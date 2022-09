House of the Dragon ha battuto Gli anelli del potere: rivelati i numeri ufficiali!

Nonostante il successo clamoroso ottenuto da Gli anelli del potere, con la premiere di due episodi divenuta la più vista di sempre sulla piattaforma Prime Video, la popolarità raggiunta da Game of Thrones nello scorso decennio ha spinto House of the Dragon verso una sorprendente vittoria.

In base ai numeri ufficiali divulgati in questi minuti da Samba TV, la premiere di House of the Dragon ha battuto la premiere de Gli anelli del potere, e di un margine a dir poco considerevole: il primo episodio della serie prequel di Game of Thrones, basata sul libro 'Fuoco e Sangue' di George RR Martin, ha infatti totalizzato nei suoi primi 'quattro giorni di vita' 4,8 milioni di singole visualizzazioni, mentre nello stesso periodo di tempo il primo episodio della serie tv prequel de Il signore degli anelli ha accumulato 1,8 milioni di visualizzazioni singole.

Per fornire un contesto più accurato, Samba TV misura solo le visualizzazioni dei singoli televisori, il che spiega la discrepanza con i dati forniti sia da HBO che da Prime Video sui risultati dei due show, e in base a questi dati House of the Dragon e Gli anelli del potere risultano tra gli spettacoli più visti dell'anno, rispettivamente alla prima e alla quarta posizione (la seconda è occupata da Stranger Things, la terza da Obi-Wan Kenobi, con Moon Knight al quinto posto superato da Gli anelli del potere).

Da notare infine un ultimo dato, ovvero il calo del -28% tra il primo episodio de Gli anelli del potere e il secondo: sempre secondo le analisi di Samba TV, infatti, nonostante le due puntate siano stati distribuite contemporaneamente, il numero di spettatori della seconda è molto inferiore rispetto a quello della prima, con solo 1,3 milioni di famiglie statunitensi che hanno riprodotto l'episodio 2 dopo aver visto l'episodio 1 nei primi 4 giorni di programmazione.

House of the Dragon è un'esclusiva di Sky e in streaming su NOW. Gli anelli del potere è disponibile su Prime Video. House of the Dragon è stato rinnovato per una stagione 2, mentre la serie tv de Il signore degli anelli andrà avanti per un totale di stagioni.