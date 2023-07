House of the Dragon, è questo il buco di trama più importante della serie?

Lo sciopero degli attori non bloccherà le riprese di House of the Dragon 2 ma la seconda stagione non arriverà sul piccolo schermo prima del 2024. In questi mesi d'attesa, dunque, non possiamo che scavare in fondo ai dieci episodi della prima stagione del prequel di Game of Thrones e scoprire nuovi easter egg ai quali non avevamo fatto caso.

Ma prima è necessario fare un passo indietro: House of the Dragon è la serie TV che racconta la Danza dei Draghi, la storica guerra civile nata in seno della casata Targaryen, "300 anni prima di Daenerys Targaryen". Adattamento televisivo di Fuoco e Sangue di George RR Martin, House of the Dragon ha apportato alcune modifiche rispetto al materiale originale al fine di adattarlo meglio a un serie televisiva. Infatti, non a caso, Martin ha definito House of the Dragon l'adattamento più difficile rispetto a Il Trono di Spade.

Nella sceneggiatura della serie TV targata HBO però sembrerebbe esserci un grande buco di trama sulle regole dei draghi. Infatti, seppur la serie madre ne parli poco in quanto nel corso degli eventi di Game of Thrones gli unici draghi presenti a Westeros sono i tre "figli" di Daenerys, ogni drago ha un particolare legame con il proprio cavaliere. E qui entra in gioco Laenor Velaryon ex marito di Rhaenyra che si finge morto dopo aver stretto un accordo con Daemon e la moglie. Nelle vene di Leanor, infatti, scorre ancora il sangue dell'antica Valyria e lui detiene la rara abilità di cavalcare un drago, nello specifico Seasmoke. Ma una volta che Leanor fugge con il suo amante, la serie sembra oltrepassare il legame che l'uomo ha coltivato con il proprio drago. Quest'ultimo, però, seguendo le regole dei draghi di Martin avverte che il suo cavaliere non è morto, dunque potrebbe non accettare un nuovo padrone.

In clima di guerra il ruolo di Seasmoke risulta fondamentale: in Fuoco e Sangue, non vi sono dettagli sulla possibilità che Leanor sia effettivamente vivo e dunque il drago dopo tempo ha un nuovo padrone con il quale combattere dalla fazione della Black Queen. E in House of the Dragon 2? Adesso che la Danza ha inizio, tutti i draghi servono in campo: quale sarà il destino di Seasmoke? E soprattutto gli sceneggiatori decideranno di ignorare questo buco di trama?