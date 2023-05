House of the Dragon fu quasi cancellata da HBO, ma George R.R. Martin si oppose

Prima ancora di essere ordinata come stagione completa, la HBO aveva tutta l'intenzione di cancellare House of the Dragon e non farla entrare mai in produzione, come era accaduto con lo spin-off di Game of Thrones con Naomi Watts. Tuttavia, Ryan Condal e George R.R. Martin convinsero il network a cambiare idea e ad andare avanti con la produzione.

Ora, mentre proseguono le riprese della Stagione 2 di House of the Dragon, Condal ha rivelato nel corso di una recente intervista a IndieWire che il suo spin-off ha rischiato di essere cancellato prima ancora di iniziare. Lo show era uno dei numerosi spin-off di Game of Thrones che la HBO stava sviluppando in contemporanea e, all'epoca, i progressi sul progetto non stavano andando bene.

"Si trattava dello spin-off più importante per lui [Martin, ndr.] e non era soddisfatto di come era andato lo sviluppo. La HBO stava per accantonarlo e lui non voleva che lo facessero. Voleva che ci provassi di nuovo".

Anche se ci sono ancora diversi altri spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo, col senno di poi House of the Dragon è stata una prima scelta logica da portare avanti. Lo show, dopo tutto, è simile per certi versi al suo predecessore. Invece di lanciarsi in un tipo di spin-off radicalmente diverso, come l'annunciato spinoff Dunk & Egg, A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, House of the Dragon è riuscita a dare una sensazione di familiarità e allo stesso tempo di diversità.

In particolare, House of the Dragon racconta una storia per molti versi simile a quella di Game of Thrones; una serie di eventi vasti ed epici con un cast di almeno una dozzina di personaggi principali. Come Game of Thrones, l'ultimo spin-off è incentrato sulla lotta per il potere: la prima stagione di House of the Dragon ha descritto la storia di più personaggi che si contendono il controllo del Trono di Spade e di come questo li abbia fatti a pezzi uno dopo l'altro.

Naturalmente, se House of the Dragon può essere stato un ottimo primo ritorno al mondo di Westeros dopo il controverso finale di Game of Thrones, le somiglianze con il suo predecessore fanno sì che a volte la serie risulti un po' troppo prevedibile.

Detto questo, House of the Dragon ha offerto comunque una prima stagione tesa e ricca di azione, che non ha fatto altro che gettare le basi per l'evolversi futura di questi scenari.