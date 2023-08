House of the Dragon, per Caraxes i creatori volevano un look da 'rapper bianco fallito'

Il look di Caraxes in House of the Dragon è a dir poco sbalorditivo, frutto del minuzioso lavoro svolto per la serie HBO. Ma non mancano le sorprese: nel delineare la personalità del drago, infatti, lo staff ha voluto che esprimesse l'energia di un "rapper bianco fallito"!

"Pensa di essere il più figo del quartiere" ha dichiarato il produttore esecutivo Miguel Sapochnik, riferendosi a Caraxes (ossia il drago di Daemon); ma in realtà non lo è affatto, ed esco spiegato lo strambo parallelismo col rapper fallito bianco. "Pensa di avere tutto, di essere fantastico e pieno di risorse, ma non lo è affatto. Anzi, lo considererei un'idiota. In altre parole, non piace proprio a nessuno. E questo è quanto".

Inoltre, la delineazione del drago è stata molto simile a quella effettuata per i personaggi umani. "Le descrizioni che [gli showrunner] Ryan [Condal] e Miguel [Sapochnik] hanno realizzato per questi personaggi" ha aggiunto il supervisore del suono Al Sirkett, "non sono mai state: 'Voglio che il drago sia così'. Al contrario, si sono basate su termini prettamente umani". I risultati appaiono sotto gli occhi di tutti, perché i draghi hanno occupato (letteralmente) il centro della scena.

Era il 26 agosto 2022 quando fu annunciata la seconda stagione della serie; inoltre, durante lo stesso mese Miguel Sapochnik lasciò la sua posizione di regista e co-showrunner per svolgere il ruolo di produttore esecutivo. Le informazioni sulla trama dei nuovi episodi sono ancora scarse, ma, stando ad alcune foto trapelate dal set, House of the Dragon 2 potrebbe svelare un grosso cambiamento rispetto ai libri relativi.