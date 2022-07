House of The Dragon, il cast e George Martin al Comic-Con: 'Una vera sfida'

Al Comcic-Con di San Diego è giunta l'ora di House of The Dragon, la serie HBO prequel di Game of Thrones che si appresta a fare il suo debutto il prossimo 22 agosto. Proprio in vista di questa imminente uscita, George RR. Martin e l'intero cast, hanno raccontato alcuni retroscena di questo attesissimo show.

Il padre di A Song of Ice and Fire che ha già avuto modo di vedere 9 dei 10 episodi realizzati, sembra essere davvero molto soddisfatto di House of the Dragon e a tal proposito ha detto: "Questi libri sono come i miei figli, e quando li dai in adozione, sei nervoso perchè non sai mai come le cose andranno a finire. Ma devo ammettere che in questo caso sono stato molto, molto fortunato".

Martin ha ammesso poi che non apparirà nello show con un cameo, almeno finchè non avrà completato The Winds of Winter, il sesto romanzo della saga di Game of Thrones che i fan aspettano ormai da tempo con grandissima impazienza.

"Forse la cosa vi sfugge, ma c'è un libro che sto scrivendo e sono già abbastanza in ritardo. Quindi non reciterò fino a quando non avrò finito il libro, se per allora lo spettacolo sarà ancora in produzione, avrete forse un mio cameo".

Ryan Condal ha poi confermato che nella serie vedremo almeno 17 draghi, di cui Coraxees viene descritto come il più grande e feroce tra tutti. L'intero cast di House of the Dragon ha poi concordato sull'enorme complessità dei costumi, e soprattutto su quelle complicatissime parrucche difficili da indossare che hanno reso la preparazione alle riprese una vera e propria sfida. Naturalmente, non sono mancati confronti tra il mondo di Westeros e quello moderno, con particolare riferimento al difficile ruolo della donna.