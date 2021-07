House of the Dragon, nel cast anche le giovani Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower

Mentre proseguono le riprese di House of The Dragon nei nuovi studi all'avanguardia di Warner Bros., l'attesa serie prequel/spin-off di Game of Thrones ha accolto nel cast due giovani attrici in ruoli ricorrenti.

Secondo quanto riportato da Variety, Milly Alcock vestirà i panni della versione giovane della principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del re e cavalcatrice di draghi interpretata in versione adulta da Emma Darcy.

Emily Carey sarà invece Alicent Hightower, la figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, conosciuta come la donna più avvenente dei Sette Regni. Cresciuta nella Fortezza Rossa al fianco del re e della sua cerchia più intima, Alicent è dotata di grande grazie e possiede un forte acume politico. La versione principale del personaggio, come annunciato in precedenza, sarà impersonata da Olivia Cooke.

Le new entry si uniscono ai già confermati Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno, e Fabien Frankel.

Affidata ai veterani di Game of Thrones Miguel Sapochnick e Ryan Condal, la prima stagione di House of the Dragon sarà composta da 10 episodi e punta a debuttare su HBO nel corso del 2022. La produzione è iniziata ufficialmente lo scorso aprile, e la storia è basata sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin incentrato sulla casa Targaryen.