House of the Dragon: da chi è composto il Concilio Ristretto di Re Viserys Targaryen?

House of the Dragon è partito tra record e polemiche, e in attesa della messa in onda della seconda puntata della serie tv prequel di Game of Thrones vi domandiamo: conoscete già tutti i membri del Concilio Ristretto di Re Viserys Targaryen?

Se continuate a faticare nel memorizzare i nomi dei tantissimi protagonisti della serie anche dopo aver consultato la nostra guida ai personaggi di House of the Dragon, non c'è problema: oggi ci concentreremo esclusivamente sulla cerchia ristretta dei fedelissimi del re, che ha riunito intorno a sé alcune delle persone più potenti e influenti di tutta Westeros.

Nel corso della prima punta di House of the Dragon, il Concilio Ristretto è attualmente composto, oltre che da Re Viserys (Paddy Considine), anche dal Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower (Rhys Ifans), dal Maestro della Flotta Corlys Valryon (Steve Toussaint), dal Maestro del Conio (Bill Paterson), dal Gran Maestro (David Horovitch), dal Maestro delle Leggi (Gavin Spokes) e da Daemon Targaryen (Matt Smith), che durante l'episodio viene anche presentato come nuovo Lord Comandante della Guardia Reale.

Diciamo attualmente perché, come forse saprete, la prima stagione di House of the Dragon coprirà un vastissimo arco temporale (le sei puntate concesseci da HBO per l'anteprima stampa coprono quasi un decennio) e gli equilibri politici ad Approdo del Re, com'è facile immaginare, sono destinati a grossi mutamenti.

Ma a proposito del Concilio Ristretto: sapete che cosa sono i misteriosi globi di House of the Dragon che accompagnano i consiglieri del re durante le riunioni?