House of the Dragon: chi è Craghas Drahar, il nuovo villain della saga di Game of Thrones?

Il trailer di House of the Dragon episodio 3 ha anticipato un ruolo di primo piano per Craghas Drahar il Mangiagranchi, il nuovo villain della saga di Game of Thrones: ma chi è questo minaccioso pirata e che cosa vuole?

Interpretato da Daniel Scott-Smith, il principe Craghas "Mangiagranchi" Drahar è stato introdotto per la prima volta nel primo episodio di House of the Dragon, quando è stato citato da Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint): essendo il comandante della più grande flotta navale di Westeros, Corlys descrive in dettaglio la minaccia rappresentata della Triarchia, un gruppo di città libere che si sono unite per fronteggiare un gruppo di pirati che stavano minacciando le isole Stepstones (situate nel Mare del Sud, rappresentano uno snodo commerciale fondamentale per Westeros). Il re e il resto dei membri del Concilio Ristretto vedono la notizia come una cosa positiva per sbarazzarsi dei pirati, ma Corlys è diffidente all'idea di un'alleanza tra stati indipendenti.

In effetti l'episodio 2 di House of the Dragon ci ha mostrato Craghas Drahar già in preda ad un delirio di potere, dato che una volta messosi alla guida di questa Triarchia il principe non sta semplicemente eliminando i pirati, ma ha iniziato a darli in paso ai granchi o a crocifiggerli sulle spiagge. I fan non vedono l'ora di scoprire se Mangiagranchi sarà per House of the Dragon l'equivalente de Il re della notte di Game of Thrones, ma nel frattempo che cosa ci può anticipare il romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin?

In quel volume della saga, Craghas Drahar viene raccontato come un principe ammiraglio di Myr (Myr è uno dei tre stati liberi che compongono la Triarchia): prima degli eventi raccontati nella serie televisiva, la Triarchia sconfisse la città di Volantis e avanzò verso le Stepstones proprio col principe di Myr alla guida, ma una volta sconfitti i pirati Drahar divenne lui stesso un pirata, imbarcandosi su una varietà di navi (inclusa quella di Lord Corlys) per rubare, saccheggiare e nutrendo un sacco di granchi con i cadaveri dei suoi nemici.

Nella serie Craghas Drahar sembra soffrire di una sorta di malattia della pelle (morbo grigio, forse?) e nasconde il viso dietro una maschera che ricorda quella di Leatherface della saga di Non aprite quella porta: sarà un villain di passaggio oppure una condanna per il regno di Re Viserys? Solo il tempo lo dirà.



House of the Dragon in programmazione su Sky e in streaming su NOW.