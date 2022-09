House of the Dragon, chi è Emma D'Arcy? Tutto sulla nuova Rhaenyra

In House of Dragon il turning point di metà stagione è arrivato, ma con metà del cast cambiato la qualità della serie è rimasta inalterata. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione del sesto episodio , il tanto atteso salto temporale è arrivato aprendo le porte ad un nuovo inizio per HBO.

Cambio della guardia per il personaggio di Rhaenyra. Per la versione più adulta e matura della principessa Targaryen la scelta è ricaduta sull'attrice britannica Emma D'Arcy, la quale prenderà il posto della più giovane Milly Alcock, protagonista della prima parte della stagione.

Emma Zia D'Arcy, nata a Londra nel 1992, scopre la sua passione per la recitazione durante gli anni degli studi d'arte ad Oxford, alla Ruskin School of Art, prendendo parte a numerosi allestimenti teatrali. Passando per Romeno e Giulietta, Mrs Mrs. Dalloway e A Girl In School Uniform fino ad arrivare a Il cerchio di gesso del Caucaso di Bertolt Brecht, la giovane attrice ha iniziato a prendere confidenza con il palcoscenico e con la recitazione fin da subito.

Nata in una famiglia ben lontana dal mondo dell'arte e dai teatri in un contesto dichiaratamente cristiano, Emma D'Arcy ha anche un fratello maggiore di nome Loe. L'attrice si è più volte dichiarata non-binary ed usa i pronomi neutri they/them, non identificandosi né nell’identità maschile, né in quella femminile.

Della sua vita privata sappiamo poco, se non quello che la stessa pubblica e condivide con i fan tramite il suo profilo Instagram di 115 mila seguaci (numero destinato inevitabilmente ad aumentare), anche se in una recente intervista per Entertainment Weekly pare abbia lasciato intendere di star frequentando qualcuno, che i più attenti affermano essere il regista Thomas May Bailey. Prima di approdare nel mondo di George R. R. Martin. Emma D'Arcy ha recitato in diversi progetti, dividendosi tra cinema e serie tv:

Wanderlust (2018)

Hanna (2020)

Truth Seekers (2020)

Baptiste (2021)

Foresight (2021)

Il Concorso (2020)

Secret Love (2021)

Per il più curiosi ed impazienti inoltre, sono stati già pubblicati da HBO titoli e durata degli ultimi episodi di House of the Dragon.