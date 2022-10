House of the Dragon, chi è Paddy Considine? Tutto sul Viserys Targaryen dello show

House of the Dragon ha avuto il merito non soltanto di restituire a Westeros il fascino che le ultime due, criticatissime stagioni di Game of Thrones gli avevano sottratto, ma anche quello di farci (ri)scoprire un attore probabilmente fin troppo sottovalutato negli anni scorsi: stiamo parlando, ovviamente, di Paddy Considine.

Accolto sin dal primo momento dagli applausi dei fan, ma salito alla ribalta in particolar modo grazie alla monumentale prova fornita nell'ottavo episodio di House of the Dragon, il volto di Viserys Targeryen non è certo un attore di primo pelo: classe 1973, Considine vanta infatti una lunga gavetta ed un curriculum nel quale spiccano alcuni passaggi tutt'altro che banali.

Considine cominciò a farsi notare nel 2005, anno in cui prese parte al Cinderella Man di Ron Howard; solo due anni dopo, però, l'attore diede volto ad Andy Wainwright in uno dei film manifesto di Edgar Wright, Hot Fuzz, per poi tornare nel terzo e conclusivo capitolo della Trilogia del Cornetto, La Fine del Mondo, nel 2013.

Lo stesso anno di Hot Fuzz, Considine viene anche premiato come regista alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia per Dog Altogether, cortometraggio basato sulla vita di suo padre; tra un The Bourne Ultimatum e una Peaky Blinders, inoltre, il nostro trova modo anche di farsi notare nel campo dei videoclip musicali, prendendo parte a quelli di God Put a Smile Upon Your Face dei Coldplay e Leave Before the Lights Come On degli Arctic Monkeys.

Siamo sicuri che House of the Dragon rappresenterà il definitivo trampolino di lancio di una carriera che, con un filo di ritardo, potrà finalmente regalare a Paddy Considine la considerazione che merita. E voi, avete apprezzato il nostro re Viserys? Diteci la vostra nei commenti!