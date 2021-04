House of the Dragon: chi è il personaggio interpretato da Matt Smith, spiegato bene

House of the Dragon è la nuova serie spinoff prequel di Game of Thrones basato sul romanzo Fire & Blood di George R. R. Martin. Il nuovo spettacolo vedrà come protagonista l’attrice britannica Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen.

La serie prequel narra le vicende della dinastia Targaryen all'apice assoluto del suo potere, con più di 15 draghi sotto il loro potere. La maggior parte degli imperi, reali e immaginari, iniziano a crollare dinnanzi al loro potere, ma primo o poi anche quello dei Targaryen inizia a vacillare. La distruzione avviene ben 193 anni prima degli eventi di Game of Thrones, quando il re Viserys Targaryen decide di rompere la secolare tradizione nominando sua figlia Rhaenyra erede al Trono di Spade.

L'attore Matt Smith sarà Daemon Targaryen, uno dei figli minori di Baelon Targaryen, il fratello di re Viserys I Targaryen. Appoggia la causa di Laenor Velaryon nel corso della Danza dei Draghi. Brandisce la spada in acciaio di Valyria chiamata Sorella Oscura ed è il miglior guerriero del suo tempo. Si autoproclama re delle Stepstones e del Mare Stretto, cavalca il drago Caraxes ed è padre di due re sul Trono di Spade: Aegon III Targaryen e Viserys II Targaryen.

La sua egemonia ha inizio all'età di soli 16 anni quando viene nominato cavaliere dal re Jaehaerys I Targaryen che gli consegna Sorella Oscura. Ricopre la carica di Maestro del Conio dal 103 CA al 104 CA e quella di Maestro delle Leggi per sei mesi a seguire. Serve poi come comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, all’interno della quale si fa amiche molte Cappe Dorate.

Nel 106 CA, portando con sé il drago Caraxes, decide di guidare un esercito alle Stepstones, nel sud del Mare Stretto, dando il via ad un’invasione. Lord Corlys Velaryon gli garantisce il suo appoggio e gli mette a disposizione una potente flotta. Nel corso delle sue scorribande, però, il principe inizia a crearsi molti nemici nel Regno delle Tre Figlie (Myr, Tyrosh e Lys), come pure nei Sette Regni, inimicandosi, soprattutto, Ser Otto Hightower e i membri della Casa Royce. Nel 109 CA, dopo essere riuscito a conquistare tutte le isole tranne due, Daemon si proclama re delle Stepstones e del Mare Stretto. Fa ritorno nella capitale due anni dopo per riunirsi con il fratello e tornare a far parte del Concilio Ristretto.

Trova la morte durante la Danza dei Draghi, nonostante abbia più esperienza in battaglia di tutti i suoi nemici messi assieme. È lui in persona a incoronare sua moglie Rhaenyra a Roccia del Drago, ponendole sul capo la corona di Jaehaerys I Targaryen: con tale gesto, proclama lei regina e se stesso Protettore del Reame. Assetato di potere, il principe cavalca il suo drago fino ad Approdo del Re, dove aiuta Rhaenyra a prendere la capitale. Dopo tredici giorni di attesa, Daemon affronta il nipote Aemond Targaryen in duello, colpevole di aver ucciso il suo figliastro Lucerys Velaryon. Lo scontro, denominato appunto la Danza dei Draghi, si conclude con la morte di entrambi i combattenti e dei loro draghi in volo sopra l’Occhio degli Déi. Quando ciò accade, Daemon ha quarantanove anni. Il suo corpo, a differenza di quello di Aemond, non viene mai ritrovato.

In futuro molto probabilmente potremmo vedere altre serie legate al mondo di Game of Thrones; si è parlato di A Song of Ice and Fire come possibile nuovo spin-off. Ricordiamo, infine, che a metà aprile è stata svelata una grossa new entry nel cast di House of the Dragon.