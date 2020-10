House of the Dragon: ecco chi sarà il protagonista della serie HBO

House of the Dragon, la serie HBO prequel di Game of Thrones, ha finalmente trovato il primo membro del suo cast e i fan non vedono l'ora di scoprire se questo attore saprà essere all'altezza di Kit Harington e compagni.

Stiamo parlando di Paddy Considine, che abbiamo avuto modo di conoscere già in Peaky Blinders. Vestirà i panni di Re Viserys I, scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Un uomo cordiale, gentile e onesto, Viserys desidera solo portare avanti l'eredità di suo nonno. Ma gli uomini buoni, come sappiamo, non hanno vita facile nel mondo di Westeros.

Come più volte vi abbiamo detto House of the Dragon sarà basata sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin. Racconterà la storia della Casa Targaryen (ovvero la Casa che ci ha dato la stessa Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen) e si svolgerà 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Martin e Ryan Condal saranno i co-creatori della serie mentre Miguel Sapochnik e Condal saranno gli showrunner. La coppia parteciperà anche in veste di produttore esecutivo insieme a Martin e Vince Gerardis.

Nonostante i vari ritardi, House of Dragon dovrebbe essere rilasciata da HBO comunque nel 2022. I fan non aspettano altro che vedere questa serie dopo la cocente delusione dell'ultima stagione di GoT. Intanto George R.R. Martin ha di recente svelato la scena che ha amato meno di Game of Thrones.