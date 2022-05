House of the Dragon, chi sono tutti quei personaggi che vediamo nel trailer?

C'è attesa sempre più crescente per House of the Dragon, soprattutto dopo l'uscita solo pochi giorni fa di un nuovo trailer assieme a ben nove character poster sui protagonisti. Ormai la trama è delineata con precisione: ecco chi saranno tutti i protagonisti e chi li interpreterà, assieme ad altri volti minori.

Settimana dopo settimana ci avviciniamo sempre di più alla data di uscita di House of the Dragon, primo spinoff della popolarissima Game of Thrones firmato HBO. Ormai siamo entrati nel vivo del materiale promozionale, con buona parte degli episodi già post-prodotti e che infatti il produttore esecutivo George R.R. Martin ha avuto la possibilità di visionare: ecco le sue impressioni su House of the Dragon. Nel frattempo, le nostre, di fronte all’ultimo trailer reso pubblico, sono più che ottimistiche. Molti i personaggi presentatici, che sono poi gli stessi mostrati nei poster.

Re Viserys Targaryen (Paddy Considine): L’origine di tutti i mali, anche se non per sua colpa. Inizialmente privo di un erede maschio, designerà la sua primogenita Rhaenrya come erede al trono. Dopo la sua morte, la lotta dinastica che ne seguirà porterà a una guerra civile nota come Danza dei Draghi.

Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy): Interpretata da Milly Alcock da ragazza e da Emma D'Arcy da adulta, sarà ovviamente la grande protagonista di questa storia. La sua ascesa al trono porterà grande malcontento e altri due Targaryen, di sesso maschile, se lo contenderanno.

Principe Daemon Targaryen (Matt Smith): Uno dei due pretendenti al Trono di Spade, è il fratello di Re Viserys e comandante, per un periodo, delle Cappe Dorate. Ovviamente la parentela gli fa credere la successione ormai sicura, ma la nomina di sua nipote lo porterà alla guerra.

Alicent Hightower: Interpretata da Emily Carey da giovane e Olivia Cooke da adulta, è la seconda moglie del Re Viserys e un’altra possibile contendente al trono in virtù di suo figlio, il Principe Aegon Targaryen. Sarà la grande rivale di Rhaenyra a corte.

Otto Hightower (Rhys Ifans): Primo Cavaliere del Re, servirà fedelmente il volere di Viserys fino alla sua morte. Ma quando la lotta dinastica avrà inizio, si schiererà dalla parte della figlia Alicent per condurre il suo stesso nipote al trono.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint): Noto come Serpente di Mare, è il membro di una stirpe Valyriana vecchia quanto la Casa Targaryen. Ha dalla sua la più grande flotta di Westeros, il che lo renderà fondamentale nella Danza dei Draghi, durante la qule diverrà Primo Cavaliere della Regina Rhaenyra, probabilmente anche alla luce del passato di sua moglie.

Principessa Rhaenys Velaryon (Eve Best): Cavaliera di Draghi è “Regina che non è mai stata”, è appunto la moglie di Lord Corlys. Il suo titolo nasce in gioventù, quando fu messa da parte nella sua ascesa al trono in favore del cugino Viserys, solo perché uomo. Per questo, dal trailer, sembra dare il suo appoggio a Rhaenyra, anche se potrebbe tramare antiche vendette.

Mysaria (Sonoya Mizuno): Una donna misteriosa, venuta dal nulla, che ricorda molto la Melisandre di Game of Thrones nel suo rapporto con Stannis Baratheon. Qui infatti, Mysaria è l’amante e consigliera di Daemon.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel): Proverbiale spadaccino della Guardia Reale, sembra esser stato in buoni rapporti con Rhaenyra fino a un drammatico punto di rottura. Lo vediamo infatti, nel trailer, tramare con Alicent Hightower.

Molti altri i personaggi che troveremo a partire dal 22 agosto, ma questi i principali mostrati dal trailer, oltre ai vari antenati delle casate nobili Lannister, Baratheon e Stark. Quali le vostre aspettative dopo il trailer? Ditecelo nei commenti!