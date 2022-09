House of the Dragon, chi è l'uomo con la maschera?

Il debutto di House of the Dragon sugli schermi di HBO Max e in Italia su quelli di Sky e NOW non ha perso tempo, né in fatto di ascolti (alle stelle) che per quanto riguarda gli sviluppi narrativi. Già quel misterioso, inquietantissimo nemico con la maschera si preannuncia il principale villain. Ecco chi è nei romanzi di George RR Martin.

I primi tre episodi del prequel di Game of Thrones non hanno dato motivo di biasimo ai (pochi) spettatori ancora preoccupati dalle premesse, tutt’altro: trovate qui l'ultima recensione di House of the Dragon. Presentandoci la nuova, vecchia Westeros con tutti i suoi diversi intrighi di potere e la Danza dei Draghi pronta a divampare in Casa Targaryen, la serie ha seguito il canone dei romanzi di George R.R. Martin anche per quanto riguarda un nemico esterno alla lotta dinastica presso Approdo del Re. Vale a dire quello che, in realtà, potrebbe diventare il villain ultimo della serie, come il Re della Notte lo era stato in GoT mentre le casate di Westeros erano intente a sterminarsi a vicenda. Ovviamente seguono spoiler sugli ultimi episodi e su quanto potremmo aspettarci dai prossimi.

Nel secondo episodio facciamo infatti la conoscenza di un uomo ustionato e coperto da una maschera. Si tratta di Craghas Drahar e deve il suo soprannome (Nutri-Granchi) alla terribile usanza che mette in atto con i marinai che fa prigionieri: vengono dati letteralmente in pasto ai granchi della baia. All’interno dei romanzi di Martin, il suo apogeo ha a che fare con quella che Lord Colrys definisce una Triarchia. Nel Continente di Essos infatti, nove Città Libere dai Sette Regni di Westeros mantenevano accordi commerciali alla loro indipendenza. Fra queste, la città di Myr aveva come principe ammiraglio proprio Craghas Drahar.

Inizialmente, Drahar svolgeva effettivamente il ruolo degli altri comandanti delle Città Libere di scacciare i pirati dal Mare Stretto, così da mantenere attive le linee di commercio con Westeros. Ma nel tempo, a causa della sua avidità, finì per diventare egli stesso un pirata, nonché uno dei più spietati dei due Continenti. Vi abbiamo parlato in precedenza di come Craghas Drahar fosse stato in qualche modo anticipato in Game of Thrones. Ora sembra che i prossimi episodi, che trovate sempre sugli schermi di Sky e NOW, abbiano intenzione di seguire fedelmente quanto scritto da George R.R. Martin.