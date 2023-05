House of the Dragon, cinque registi si alterneranno nel corso della seconda stagione

In questo clima elettrico in cui il futuro prossimo delle serie TV più importanti è messo in dubbio dallo sciopero degli sceneggiatori, House of the Dragon rappresenta una piccola certezza: la seconda stagione della serie HBO non dovrebbe subire ritardi, ed anzi ha già le idee ben chiare sui registi a cui affidare i prossimi episodi.

La serie che fu quasi cancellata da HBO vedrà ben cinque registi alternarsi dietro la macchina da presa nel corso degli otto episodi di cui sarà composta: a confermare la notizia è stata Clare Kilner, che però ha preferito non sbottonarsi sui nomi dei suoi colleghi chiamati in causa per gli episodi restanti.

"Abbiamo girato un po' di giorni nel corso delle ultime due settimane, ma in realtà da domani andremo a pieno regime fino a settembre. Io farò l'episodio 2 e l'episodio 5, sono due episodi davvero interessanti. È difficile parlarne perché ho paura di anticipare qualcosa, ma sarà grandioso. È davvero fantastico, avendo già girato tre episodi in precedenza è un po' come tornare in famiglia. Conosco gli attori, ho un bel rapporto con loro" ha poi aggiunto la regista.

Vedremo chi, tra i magnifici cinque, saprà tirar fuori il meglio dalla serie con Emma D'Arcy e Matt Smith; George R.R. Martin, intanto, ha parlato del modo in cui lo sciopero degli sceneggiatori influirà su House of the Dragon.