House of the Dragon clamoroso! Un leak svela la data d'uscita dello spin-off?

Se si dovesse rivelare corretta - ma non avremmo motivo di dubitarne - la data d'uscita di House of the Dragon è stata "annunciata" in un modo semplicemente assurdo. È comparsa nella bio di un membro centrale nel cast e rende lo spin-off di Game of Thrones molto più ravvicinato di quanto ci potessimo aspettare!

Il mondo si divide in due categorie: chi attende con pazienza e fiducia gli annunci ufficiali sulle date di uscita dei prodotti per grande e piccolo schermo; chi invece va tanto a fondo nei meandri del web da scovare anticipazioni semplicemente incredibili. Stavolta è toccato al primo dei tantissimi spinoff di Game of Thrones, dedicato al glorioso passato della Casata Targaryen, la cui data d’uscita sembra esser stata rivelata in modo piuttosto atipico, per non dire rocambolesco. Se si dovesse dimostrare vera, dovremmo ringraziare Emma D’Arcy o quantomeno il suo ufficio stampa.

Sulla bio dell’attrice presso l’agenzia che la sta seguendo, infatti, è apparso un aggiornamento sul suo ultimo lavoro. Nella pagina correlata di Roxane Vacca Management, si leggeva infatti, fra i vari ingaggi di Emma D’Arcy: “Ha completato le riprese di House of the Dragon, il prequel della HBO de Il Trono di Spade. Svolgono un ruolo importante insieme a Olivia Cooke, Paddy Considine e Matt Smith. La serie di punta andrà in onda ad agosto 2022”. Ora, se si visita la pagina la dicitura non compare più, immediatamente tolta, ma i vari screenshot hanno già provveduto a immortalare il leak.

Si potrebbe pensare a un fotomontaggio ben orchestrato, ma come si vede dai post che trovate in calce all'articolo la dicitura in questione è riportata da utenti diversi su social differenti, e con scatti anch’essi diversi. Resta solo da capire se l’informazione ottenuta dall’ufficio stampa fosse attendibile, cosa probabile soprattutto perché rimossa con tanta fretta. La serie sarà ambientata trecento anni prima i fatti dello show principale e avrà come personaggi principali Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys. Ma anche il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen un guerriero senza pari e cavaliere di draghi interpretato da Matt Smith. Trovate qui tutte le cose da sapere su House of the Dragon, dal cast alla trama. Quali sono le vostre aspettative sul prequel? Ditecelo nei commenti!