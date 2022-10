House of the Dragon, i co-autori di George R.R. Martin nella bufera: 'Razzisti!'

Considerata l'ultima volta in cui George R.R. Martin ha effettivamente concluso e pubblicato un romanzo, un nuovo capitolo sui Targaryen in contemporanea ad House of the Dragon è un evento. Che potrebbe essere rovinato da durissimi post dei due co-autori, tacciati di razzismo dai fan che ora promettono il boicottaggio.

Continua su HBO e in Italia su Sky e NOW la distribuzione della nuova serie prequel tratta dalla mente di George R.R. Martin. Ancora una volta, tantissimi morti come in Game of Thrones – anche se solo coi rewatch House of the Dragon viene già battuta – e altrettanti che hanno già detto addio alla serie a causa del grosso recasting di midseason in HOTD. Tutto è in continua evoluzione insomma, nuovi volti dovranno fare a breve il loro debutto e si vocifera ci sia anche Elizabeth Olsen fra loro. Ma George R.R. Martin potrebbe doversi occupare (e preoccupare) di ben altre questioni.

Ancora in attesa degli ultimi due romanzi di Game of Thrones, su cui molti hanno ormai perso le speranze, Martin ha sorpreso tutti con un nuovo capitolo della saga di Fuoco e Sangue sui Targaryen. Ma The Rise of the Dragon, così si chiama la pubblicazione in arrivo questo ottobre e realizzata assieme Linda Antonsson ed Elio M. García Jr., potrebbe non trovare lettori proprio a causa di questi ultimi due nomi. I due sono infatti i fondatori del blog westeros.org e proprio da lì sono riaffiorati alcuni commenti definiti marcatamente razzisti.

In riferimento al colore della pelle dei protagonisti dei vecchi romanzi, i due scrivevano nel 2012: “Adoriamo quando i piagnucolanti crociati della giustizia sociale sventolano la carta del razzismo. Soprattutto quando si lamentano di un disegno in cui la completa mancanza di colore della pelle e sfumature fa chiaramente parte dello stile dell'artista. Dopo il fo**uto piagnucolio sui Martell troppo bianchi, non dubito che la produzione rovinerà tutto e ignorerà in gran parte ciò che è effettivamente nei libri, ma questo non cambia ciò che è – e non è – nei libri”. Attualmente gli utenti di twitter sono in rivolta e invitano a boicottare il libro in arrivo in ogni modo possibile. Potete trovare di seguito alcuni dei loro tweet.