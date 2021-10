House of the Dragon, come si collegherà a Game of Thrones il nuovo spin-off?

E' uscito da pochissime ore il trailer dell'atteso spin-off di Game of Thrones tutto dedicato alla casata dei Targaryen ed è inevitabile porsi una domanda: come si collegherà House of the Dragon agli eventi della serie principale?

Il trailer di House of the Dragon ci riporta visivamente all'atmosfera di Game of Thrones, ma il prequel sarà ambientato ben 200 anni prima degli eventi della celebre serie, con personaggi del tutto nuovi, tratti principalmente da "Fire and Blood" di George R. R. Martin, il primo tra i suoi romanzi dedicato ai sovrani Targaryen.

House of the Dragon si svolgerà nell'epoca in cui sul trono dei Sette Regni siede Viserys I Targaryen: nella serie prequel seguiremo lo sviluppo e l'evoluzione della lotta per la successione al trono di re Viserys I.

Nei libri di Martin, infatti, la battaglia nasce internamente alla famiglia Targaryen per poi diventare una vera e propria guerra civile tra i sostenitori di Rhaenyra e quelli di Aegon II. E come per ogni conflitto che si rispetti, la successione al trono dà vita al gioco delle alleanze con le altre casate, tra cui non potranno mancare i Lannister e gli Stark.

Per quanto riguarda il cast, sappiamo che re Viserys I sarà interpretato da Paddy Considine mentre Olivia Cooke sarà la sua seconda moglie Alicent Hightower. Matt Smith sarà Daemon Targaryen, il giovane fratello di Viserys, ed Emma D'Arcy sarà Rhaenyra, figlia del re e aspirante erede al trono. Di recente, inoltre, vi abbiamo parlato di alcune recenti new entry nel cast di House of the Dragon.

Non c'è ancora una data di uscita precisa per la serie HBO, ma il trailer uscito quest'oggi ha finalmente rivelato a tutti gli appassionati della saga che House of the Dragon debutterà nel 2022. Fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative per questo prequel!