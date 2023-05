House of the Dragon, il nuovo concept mostra le dimensioni spropositate del drago Syrax

In un recente post su Instagram, l'illustrazione professionista Kirill Barybin ha condiviso l'artwork del design iniziale di Syrax, il drago femmina cavalcato da Rhaenyra Targaryen nella serie HBO House of the Dragon.

Così scrive Barybin come descrizione del post: "Syrax è stato uno dei primi draghi che ho dovuto realizzare, mentre @constantinesekeris ha iniziato a lavorare su Caraxes. Miguel e Ryan volevano evidenziare la velocità di Syrax, quindi ho optato per la testa a forma di freccia e il corpo dalla struttura aerodinamica, ispirata al meraviglioso Concorde. La sua corona flessibile, inoltre, gli consente di massimizzare lo slancio mentre è in volo".

Come ricordiamo dai primi dieci episodi della serie, Syrax è un drago imponente dalle scaglie gialle, non feroce quanto gli altri, soprattutto considerando la sua reclusione forzata e lo stato di cattività in cui riversa. Il suo ruolo cambierà nel corso della seconda stagione? Intanto, ecco la lista completa dei draghi presenti in House of the Dragon?

I primi dieci episodi hanno ottenuto un'ottima accoglienza, come ci ricordano l'ottimo esordio – 9 milioni di telespettatori alla première negli Stati Uniti – e le ottime recensioni da parte della critica, come il voto medio di 9 su 10 per Rotten Tomatoes. Inoltre, lo show si è aggiudicato un Golden Globe nel 2023 come miglior serie drammatica e una candidatura per la migliore attrice (Emma D'Arcy, interprete di Rhaenyra).

La finestra di uscita dei nuovi episodi coincide con l'estate 2024. A quanto pare, però, la saga sulla famiglia Tarharyen non è destinata a interrompersi: HBO sta già programmando il rinnovo per le stagioni 3 e 4 di House of the Dragon.