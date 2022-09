House of the Dragon, Condall sull'addio di Sapochnik: 'Ha vissuto troppo a Westeros'

Miguel Sapochnik ha lasciato House of teh Dragon, lasciando di stucco tutti i fan dello show HBO e ora, sulla question è intervenuto anche Ryan Condall, spiegando quelle che a suo avviso potrebbero essere le motivazioni di questo improvviso addio.

"Era qualcosa che balenava nella testa di Miguel da diverso tempo. Ha vissuto troppa a Westeros. Sono sempre stato consapevole del fatto che avrebbe potuto semplicemente mettere in piedi questa stagione prendendosi tutto i meriti derivanti dal fare uno spettacolo successo che hai co-diretto e hai contribuito a creare, curando casting e anche la sua realizzazione. Rispetto a Game of Thrones in cui in fondo è stato solo un produttore, qui ha dato veramente tutto".

Condall, rimasto unico showrunner di House of the Dragon ha poi aggiunto: "Penso che alla fine si sia sentito svuotato, come se non avesse più nulla da dare a questo progetto perchè ormai davvero aveva già dato tutto".

Al di là di questa clamorosa decisione, lo spin-off di Game of Thrones sembra essere in buone mani e sono in tanti a sperare che la seconda stagione di House of the Dragon possa mantenere gli stessi livelli della prima. Condall ci riuscirà? Ovviamente, per esserne certi, dovremo aspettare ancora qualche tempo.