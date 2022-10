House of the Dragon, confermato: il finale includerà la scena più drammatica del libro

Il trailer del finale di stagione di House of the Dragon, attesissima puntata che andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre in versione originale sottotitolata, ha anticipato l'arrivo di uno dei momenti più tragici di 'Fuoco e Sangue'.

Nel filmato promozionale dell'episodio 10 – e vi ricordiamo che questo articolo è bollato come SPOILER, in quanto dedicato ad un approfondimento del romanzo di George RR Martin che ha ispirato la serie HBO - si può vedere una scena in cui il figlio di Rhaenyra, Lucerys Velaryon, in sella al suo drago Arrax, cavalca in una notte buia e piovosa. Oltre a lui c'è anche Vhagar, il più vecchio e il più grande dei draghi Targaryen, che si intravede nelle vicinanze: la bestia è cavalcata da Aemond Targaryen, zio di Luke e fratello minore di Aegon (a proposito: avete già consultato il nostro elenco di tutti i draghi di House of the Dragon?).

Tuttavia, in base a ciò che sappiamo dal libro di 'Fuoco e Sangue', non si tratterà di una cordiale riunione di famiglia. La grossa e aspra rivalità tra zio e nipote che la serie ha già raccontato negli scorsi episodi, infatti nel libro arriva al culmine a Capo Tempesta, la sede della Casa Baratheon, dove Luke e il suo drago moriranno per mano di Aemond. Rhaenyra, chiaramente sconvolta nell'apprendere della morte di suo figlio, mentre il figlio minore Joffrey Velaryon, il fratello di Luke, giura vendetta, si rivolgerà a Daemon Targaryen, che escogiterà un suo piano per uccidere Aemond: la cosa condurrà ai famosi Blood e Cheese, che saranno presumibilmente introdotti nella seconda stagione della serie.

Dunque, se House of the Dragon rimarrà fedele a 'Fuoco e Sangue', preparatevi a dire addio al giovane Lucerys Velaryon quando andrà in onda l'episodio 10.