House of the Dragon: confermato un legame tra Craghas e le Arpie di Game of Thrones!

House of the Dragon ha presentato Craghas Drahar, temibile avversario che ha tenuto impegnata la flotta di re Viserys alle Stepstons nel corso dell'episodio 3, ma in una recente intervista promozionale è stato confermato un grosso legame tra Mangiagranchi e un villain di Game of Thrones.

Il pirata sanguinario è stato ucciso nel corso della puntata da Daemon Targaryen, che ha posto fine al suo regno ribelle e soprattutto al suo ruolo nella serie tv di HBO, ma considerato che "Fire and Blood", il romanzo di George RR Martin su cui è basato House of the Dragon, non offre molti dettagli sul personaggio, il team creativo dietro la serie e l'attore Daniel Scott-Smith hanno avuto una grande libertà creativa nella sua rappresentazione...inclusa la decisione di far indossare a Craghar una maschera dei Figli dell'Arpia di Meereen, che sarebbe diventata celebre da quelle parti più di un secolo dopo.

Parlando con EW del suo ruolo in House of the Dragon, Scott-Smith ha confermato che la sua maschera è davvero la stessa che i fan hanno incontrato in Game of Thrones: "È stato sicuramente un riferimento voluto, lui è la prima persona ad indossare questa maschera e mentre sviluppavamo la serie ci siamo fatti l'idea che quella maschera sarebbe diventata iconica, per così dire, grazie alle sue gesta. Per lui indossare quella maschera è una dichiarazione di potere." L'attore ha anche confermato che Craghas Drahar è affetto dal morbo grigio, una malattia che i fan di Game of Thrones conoscono bene dalla serie originale, nella quale aveva colpito Jorah Mormont e Shireen Baratheon.

Nel frattempo, è iniziata ufficialmente la battaglia tra House of the Dragon e Gli anelli del potere.