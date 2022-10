House of the Dragon, che cos'è la Danza dei Draghi?

Nel mondo di Game of Thrones, si sa, vivere tranquilli non è un'opzione valida: la regola valeva per la serie madre e vale, ovviamente, anche per questa House of the Dragon, che come molti di voi probabilmente sapranno sarà incentrata in larga parte sulla cosiddetta Danza dei Draghi. Ma di cosa si parla?

Per chi fosse in vena di spiritosaggini, vi stronchiamo sul nascere: la Danza dei Draghi non ha nulla a che fare con valzer e abiti eleganti. Si tratta, neanche a dirlo, dell'ennesima, sanguinosa guerra combattuta a Westeros, stavolta tutta in famiglia: al netto di alleanze e interventi esterni, infatti, gli attori principali sono i membri della famiglia Targaryen.

Come avrete potuto intuire dal finale del nono episodio di House of the Dragon, la Danza dei Draghi raccontata da George R.R. Martin altro non è che la guerra scatenatasi tra due fazioni (e relativi alleati) della famiglia Targaryen, ovvero quella sostenitrice di Aegon II (figlio di Viserys Targaryen e Alicent Hightower) e quella sostenitrice di Rhaenyra, figlia di Viserys e personalmente indicata dal re come sua erede.

La guerra tra i verdi (Alicent e figlio) e i neri (Rhaenyra) sarà destinata a durare anni e vedrà la partecipazione da un lato delle casate Baratheon, Lannister, Hightower e Redwyne, dall'altro di Stark, Tully, Velaryon, Greyjoy e Arryn. La danza sta per avere inizio: meglio non farsi trovare impreparati.