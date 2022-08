House of the Dragon, che sono e cosa simboleggiano le sfere del Concilio Ristretto?

Dopo aver imparato a memoria la nostra guida a tutti i personaggi di House of the Dragon che vi abbiamo fornito in questi giorni, vogliamo porre l'attenzione su un dettaglio che potrebbe esservi sfuggito nel corso del primo episodio del prequel di Game of Thrones.

Stiamo parlando dei piccoli globi presenti sul tavolo del Concilio Ristretto di Approdo del Re presieduto da Re Viserys Targaryen: queste particolari mini-sfere non vengono mai menzionate direttamente dai personaggi che vi siedono di fronte, e non sembrano avere alcun ruolo all'interno della serie se non quello di ampliare il già di per sé vastissimo numero di dettagli nelle scenografie che ricostruiscono la Westeros creata da George RR Martin, ma in realtà hanno un scopo ben preciso: lo ha rivelato la decoratrice di set Claire Nie Richards durante una recente intervista con The Hollywood Reporter.

"Ogni globo rappresenta uno dei singoli membri del concilio, posizionando il globo al proprio posto significa aver preso parte alla riunione del re", ha detto la Richards, alla cui parole hanno fatto eco quelle del co-showrunner Ryan Condal: "Ho pensato che fosse un dettaglio semplicemente fantastico. È un modo per dare corpo e visualizzare la formalità prestabilita della camera del Consiglio Ristretto. È un altro piccolo, fantastico dettaglio che rende questo mondo così vivo."



I fan avranno notato che in Game of Thrones (vale a dire 200 anni nel futuro rispetto a House of the Dragon) questo 'rituale' non è previsto per i membri del Concilio Ristretto, ciò significa che la tradizione di Re Viserys Targaryen andrà perduta nel giro di un paio di secoli.



