House of the Dragon, cosa ne pensa Kit Harington: 'Sono solo a metà ed è grandiosa'

Con House of the Dragon ormai conclusa, non tutti hanno ancora avuto modo di vedere questa prima stagione della serie prequel di Game of Thrones nella sua interezza. Tra questi spettatori illustri c'è anche Kit Harington, interprete di Jon Snow nella serie madre e che presto tornerà in una attesa serie sequel intitolata Snow. Ecco cosa ha detto!

Parlando con The Hollywood Reporter del suo nuovo film in uscita, Blood for Dust, Harington è stato interrogato circa House of the Dragon. È rimasto indietro di qualche episodio, ma ha definito la serie "brillante", affermando di aver apprezzato il modo in cui il team creativo ha scelto di continuare la storia del franchise.

"Ho perso un po' di tempo, non perché non mi piaccia, ma perché sono stato molto impegnato. Ma recupererò", ha detto Harington. "Sono più o meno a metà della stagione. Devo guardare la seconda metà, quindi cercherò di evitare qualsiasi tipo di spoiler. Posso dire che è grandiosa. Hanno fatto un ottimo lavoro. Sono davvero impressionato dalla serie e da come l'hanno portata avanti".

La scorsa estate HBO ha sorpreso tutti i fan annunciando non un'altra serie prequel, ma una serie ambientata dopo le vicende di Game of Thrones e incentrata su uno dei suoi protagonisti più amati, vale a dire Jon Snow.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla serie appena annunciata, se non che Kit Harington sarà chiamato nuovamente ad interpretare il ruolo che l'ha reso celebre, vestendo ancora una volta i panni del figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. Facile, comunque, immaginare che lo show sarà ambientato oltre la Barriera, con il nostro Aegon Targaryen che, come ben sappiamo, ha ormai abbracciato la sua voglia di vivere con il Popolo Libero.

Nel frattempo, HBO ha escluso l'arrivo di altri spin-off di Game of Thrones prima della seconda stagione di House of the Dragon, prevista per il 2024.

"Probabilmente la prossima cosa che arriverà sarà la seconda stagione. Cerco di non commentare troppo le fasi di sviluppo, quindi non c'è molto da dire, se non che quando troveremo la storia che piace a George e che piace anche a noi, andremo avanti", aveva dichiarato Casey Bloys di HBO.