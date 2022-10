House of the Dragon, cosa sono le Stepstones e perché sono così importanti?

House of the Dragon ci ha sì permesso di tornare a visitare luoghi che conosciamo ormai come le nostre tasche, ma ci ha anche regalato una leggera sensazione di spaesamento: Westeros non era certo la stessa 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, come alcune questioni di geopolitica non hanno mancato di farci notare.

A spiccare, ad esempio, c'è il problema delle Stepstones: si tratta di luoghi in cui mai avevamo avuto modo di inoltrarci durante le otto stagioni della serie madre, ma che ricoprono in realtà un ruolo fondamentale nella storia di questa prima stagione del prequel made in HBO.

Partiamo dalla questione geografica: le Stepstones sono delle isolette situate a circa metà strada tra Westeros ed Essos, e perciò punto strategico per gli scambi commerciali tra i due continenti. Come ci viene spiegato sin dal primo episodio, all'epoca del regno di Viserys Targaryen le Stepstones sono state conquistate dai pirati, contro i quali si batte la Triarchia, vale a dire un'alleanza formatasi tra le città libere di Myr, Lys e Tyrosh.

Pur scacciando i pirati di cui sopra, la Triarchia comincia a fare il bello e cattivo tempo da quelle parti, imponendo dazi per il commercio che non possono certo far piacere alla corona: da qui il bisogno di liberare le isole anche dai liberatori, con l'alleanza tra Daemon Targaryen e Corlys Velaryon che giocherà un ruolo fondamentale in tal senso, dando anche il via agli eventi che porteranno poi alla tragica Danza dei Draghi.

Tutto chiaro? Meglio esser preparati quando ci si muove per un continente come Westeros, d'altronde: il rischio di trovarsi spiazzati è sempre dietro l'angolo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del settimo episodio di House of the Dragon.