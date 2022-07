House of the Dragon, la Danza dei Draghi sta per cominciare nel trailer ufficiale!

A poco più di un mese dall'esordio televisivo di House of the Dragon, il trailer ufficiale ed esteso dell'attesissima serie prequel di Game of Thrones ci porta dentro gli attriti interni alla casata Targaryen nella lotta per la successione di Re Viserys I. Una contesa che sfocerà presto nella guerra civile nota come la "Danza dei Draghi".

Dopo le nuove immagini di House of the Dragon in cui abbiamo visto i protagonisti dell'atteso prequel HBO, finalmente è arrivato il primo trailer esteso in cui possiamo comprendere meglio di cosa si tratterà: sicuramente a una prima occhiata sembrano rispettate le promesse di George R.R. Martin su una serie piena di battaglie e di draghi!

"Non mi farete scegliere tra mio fratello e mia figlia" afferma re Viserys nel trailer che ci riporta alle atmosfere di Game of Thrones, tra costumi d'altri tempi, eserciti pronti a schierarsi in battaglia e conflitti politici che si sovrappongono ai legami familiari in una delle casate più potenti di tutto il continente di Westeros.

Infatti, House of the Dragon sarà ambientata tre secoli prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà la storia della casata Targaryen, segnata dallo spettro della follia e da varie profezie. Più precisamente, la serie HBO ci mostrerà gli eventi che hanno portato al declino dei Targaryen, a partire dalla fatidica Danza dei Draghi, la guerra civile scoppiata nei Sette Regni per la successione al trono di re Viserys I (Paddy Considine), tra Daemon e Rhaenyra, rispettivamente interpretati da Matt Smith ed Emma D'Arcy.

Le riprese dei 10 episodi di House of the Dragon si sono svolte tra aprile 2021 e febbraio 2022, con la serie in arrivo su HBO il prossimo 21 agosto (in Italia su Sky in contemporanea con gli USA alle prime ore del 22 agosto).