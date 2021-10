House of the Dragon, le differenze con Game of Thrones spiegate da Miguel Sapochnik

Il co-produttore di House of the Dragon rompe il silenzio: durante un'intervista al The Hollywood Reporter, il regista britannico Miguel Sapochnik ha parlato della serie spin-off ambientata 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones.

Sapochnik, che nel 2016 ha vinto un Emmy Award alla miglior regia in una serie drammatica per aver diretto l'episodio "La battaglia dei bastardi" della stagione 6 di Game of Thrones, sta lavorando alla produzione del prequel che sbarcherà su HBO Max.

Nulla di ufficiale ancora su come House of the Dragon si collegherà a Game of Thrones, ma le dichiarazioni di Miguel Sapochnik ci rivelano qualcosa in più su questo nuovo show.

"Penso che siamo stati molto rispettosi dello show originale" ha commentato il regista, che dirigerà vari episodi del prequel in arrivo nel 2022. "House of the Dragon ha il suo tono che evolverà ed emergerà nel corso dello show. Ma è importante rispettare e omaggiare la serie originale che è stata rivoluzionaria. E' grazie a quello show se siamo qui".

Sapochnik ha lavorato a vari episodi di Game of Thrones ma non intende fare tutto nello stesso modo: "Speriamo che ai fan piaccia per ciò che è. Saremmo fortunati se anche solo ci avvicinassimo a ciò che è stato lo show originale. Quindi, stiamo lavorando duramente sperando che ciò che ne uscirà fuori sia degno di Game of Thrones".

Miguel Sapochnik ha poi affrontato le differenze tra il lavoro alla regia e quello da showrunner, ruolo che ricopre per la prima volta proprio con House of the Dragon: "C'è tanto lavoro. E' stato un cambiamento molto interessante" ha dichiarato. "La regia sembra molto più semplice a confronto. Ripenso con gioia ai giorni da regista, perché non dovevo pensare ad altro che non fosse dirigere".

La serie TV prequel di Game of Thrones debutterà nel 2022 su HBO Max, come annunciato dal recente trailer di House of the Dragon.