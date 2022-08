House of the Dragon, dov'è stata girata? Le località si preparano al boom di turisti!

Come sanno bene i fan di LOTR, la Nuova Zelanda subì un'esplosione di turismo all'indomani della saga di Peter Jackson. Lo stesso avvenne per i set di Game of Thrones. E lo stesso sta per accadere per i luoghi - totalmente diversi dalla serie originali - che hanno prestato da set per House of the Dragon, per i suoi paesaggi mozzafiato.

Complice anche il ritorno di George R.R. Martin come produttore esecutivo – che invece proprio di recente aveva rivelato come fosse stato estromesso dal finale di Game of Thrones, anche se Matt Smith sembra uno dei pochi ad aver difeso e apprezzato Daenerys in quell’ultima stagione tanto discussa – ci aspettiamo grandi cose dal primo spinoff della serie HBO. Tanto che la nostra recensione di House of the Dragon è in arrivo ed è più infuocata che mai.

Ovviamente, quando si tratta dei Targaryen, fuoco e fiamme non sono solo un concetto metaforico. Matt Smith ha anticipato e spiegato perché i draghi saranno molto più grandi in House of the Dragon rispetto alla serie madre. Di queste dimensioni maggiorate abbiamo avuto un assaggio nell’ultimo trailer di House of the Dragon, interamente dedicato ai draghi. Ora solo un giorno ci divide dal debutto e divide i principali set della serie dall’essere invasi dai fan più accaniti.

Gli gli enti turistici delle regioni della Cornovaglia e del Peak District del Regno Unito, oltre alle loro controparti in Spagna e Portogallo, già si preparano infatti a un enorme afflusso di turisti dopo aver prestato come set per la serie prequel. L'amministratore delegato di Visit Cornwall, Malcolm Bell, ha detto al quotidiano The Guardian che si aspetta come luoghi quali St Michael's Mount, Mounts Bay e Holywell Beach, tutti presenti nel nuovo show, subiranno un picco di visite nei prossimi mesi.

Lo stesso è avvenuto negli ultimi dieci in Croazia, Islanda e Irlanda del Nord, che avevano funto da set a Game of Thrones. Ora resta da chiedersi dove sarà ambientato il prossimo show, visto che un abbozzo di trama del sequel su Jon Snow sta già prendendo forma. Per quanto riguarda lo show in arrivo da domani, sembra che i temi principali di House of the Dragon saranno patriarcato e misoginia.