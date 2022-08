House of the Dragon, i draghi saranno molto più grandi che in GOT: ecco spiegato perché

Rimangono solo due giorni prima del debutto a livello globale di House of the Dragon. Oltre a un ritorno in grande stile a Westeros, la serie promette grandi battaglie come in Game of Thrones, ma draghi ancora più grandi. Ora Matt Smith ci parla delle dimensioni e ci spiega la ragione.

Due giorni esatti dall’inizio degli inizi, con il primo episodio in arrivo della nuova serie tratta dall’universo fantasy di George R.R. Martin. Secondo quanto anticipato dal cast, House of the Dragon parlerà di patriarcato e misoginia, fra i temi centrali. Noi possiamo anticiparvi che la nostra recensione di House of the Dragon è più infuocata che mai, in linea con le opinioni di molti che considerano questo primo spinoff un degno ritorno a Westeros, capace di far dimenticare il finale della serie madre. Complice anche il ritorno di George R.R. Martin, che era stato estromesso dal finale di Game of Thrones in fatto di controllo creativo, ha rivelato di recente.

I membri del cast stanno sostenendo le ultime interviste. Su tutti il Matt Smith interprete di Daemon Targaryen, che in una nuova intervista con ComicBook – la stessa in cui ha difeso il finale di Game of Thrones, uno dei pochissimi – ha parlato delle nuove dimensioni dei draghi, spiegando perché saranno molto più grandi: “Saranno fantastici in questo show, perché ci troviamo in un momento in cui non sono vicini all’estinzione. Penso che a seconda di dove vengono tenuti e dell’ambiente circostanze, questo determini le dimensioni fino a cui crescono. Qui sono vissuti all’aria aperta, protetti e stimolati, quindi sono cresciuti fino a raggiungere dimensioni monumentali”. Potete dare un assaggio a tutti i draghi che vedremo nella serie nell’ultimo trailer di House of the Dragon.

Per quanto riguarda quello che ci riserverà il futuro, per Game of Thrones e per Matt Smith anche al di fuori del franchise HBO, le risposte sono incerte. Prende forma una trama per il sequel su Jon Snow, mentre Matt Smith guarda al suo passato in BBC grazie al possibile ritorno di una sua co star in Doctor Who. Che prepari un cameo anche per l’Undicesimo Dottore?