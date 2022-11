House of the Dragon, i draghi possono essere uno svantaggio per Rhaenyra?

Mentre stanno per partire le riprese di House of the Dragon 2, in molti si chiedono come proseguirà la guerra tra la fazione verde e la fazione nera e se, il maggior numero di draghi potrebbero essere di fatto uno svantaggio per Rhaenyra.

Come è ben noto si tratta di creature selvagge che nonostante i lunghi addestramenti non sempre sono controllabili nel migliore dei modi e per tale ragione, il co-conduttore del podcast House of the Dragon Jason Concepcion ha detto:

"La fazione nera, la fazione della regina Rhaenyra, ha motli draghi. Hanno Caraxes, il drago di Daemon, il Syrax di Rhaenyra, i Meley della principessa Rhaynes. Hanno Seasmoke, precedentemente di Laenor, ma al momento nessun pilota. Hanno Vermithor, il drago del vecchio re Jaehaery rimasto senza cavaliere. Silverwing, il drago della regina Alysanne di re Jaehaerys. Diversi draghi selvaggi che vivono su Roccia del Drago, e poi hanno i draghi di Jace e Joffrey".

Passando poi in rassegna anche tutti gli altri draghi di House of the Dragon, Concepcion aggiunge che queste magnifiche bestie hanno i loro istinti primitivi che possono andare anche contro i comandi del cavaliere che li guida, con pesanti conseguenze.

"Non puoi andare in guerra senza qualcuno che cavalchi i tuoi draghi e facendolo metti a rischio i membri della tua famiglia. Le conseguenze potrebbero essere terribili. Se non c'è qualcuno in grado di comandarli questi draghi potrebbero rivelarsi uno svantaggio".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.