House of the Dragon: i draghi terrorizzano Times Square col cartellone pubblicitario 3D

In questi giorni stiamo guardando in anteprima House of the Dragon, e mentre ci prepariamo a presentarvi la nostra prima recensione della serie di HBO, a Times Square arriva un nuovo cartellone pubblicitario 3D, sul quale vediamo un drago sputafuoco che terrorizza i passanti: guardatelo in fondo all'articolo!

Lo show, in arrivo a partire dal 22 Agosto, sarà ambientato ben 200 anni prima rispetto agli eventi di Game of Thrones, e si concentra sull'inizio della fine per la Casa di Targaryen. Nel cartellone pubblicitario 3D di House of the Dragon, i passanti a NY possono dare uno sguardo più da vicino alla bestia che emerge dalle rovine in fiamme di un edificio a Times Square. Il drago incombe sulla strada e ruggisce, per poi sputare fuoco. Nel breve video possiamo vedere la distruzione che i rettili volanti sono in grado di portare.

Per chi non lo ricordasse, nel finale della prima stagione di Game of Thrones Daenerys Targaryen ha fatto schiudere tre uova di drago, salvando le creature dall'apparente estinzione. Tuttavia il numero di rettili è calato nuovamente entro la fine della stagione 8, che ha lasciato in vita solo Drogon.

Anche se i draghi non sono l'elemento centrale della serie, sono in ogni caso delle creature che attirano molto l'attenzione del pubblico, con le loro dimensioni incredibili e le loro capacità uniche. Nella serie prequel ne vedremo ben 17, un numero sicuramente superiore rispetto a quello dello show originale.

Intanto ecco il trailer di House of the Dragon!